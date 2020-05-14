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Пандемія змусила любителів кави ставати винахідливішими

Аня Мартинюк 14 травня 2020, 09:10
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Пандемія змусила любителів кави ставати винахідливішими

Блогер Дмитро Маріан показав, як йому вдається дистанційно замовляти собі каву у Starbucks.

Новину передає «Преса України».

YouTuber Дмитро Маріан показав, як він робить замовлення у Starbucks, використовуючи дрон. Так, блогер прикріпив до літального апарату кошик та відправив його до кафетерію, де його чекала працівниця Starbucks.

Остання обережно помістила напій у корзинку, після чого дрон повернувся до свого власника. Відео, опубліковане 13 травня, зібрало понад 30 тисяч переглядів та понад півтисячі коментарів.

Нагадаємо, раніше у Мережі стало популярним відео, на якому автор продемонстрував, як вигулювати собаку під час карантину за допомогою дрону. 

 

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