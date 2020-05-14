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В Україні майже півсотні немовлят очікують вивезення за кордон

Аня Мартинюк 14 травня 2020, 08:38
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В Україні майже півсотні немовлят очікують вивезення за кордон

Діти, народжені від українських сурогатних матерів, не можуть потрапити до своїх біологічних батьків за кордон через карантинні обмеження.

Новину передає «Преса України».

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у соцмережі, що у зв’язку із закриттям кордонів в Україні 46 немовлят, які народили сурогатні матері на замовлення, чекають, коли їх заберуть батьки з різних країн.

Відомо, що дітей розмістили у київському готелі «Венеція» в одній кімнаті. У Мережі з’явився відповідний відеоролик з готелю. Його представила клініка репродуктивної медицини BioTex.

«Даний відео-ролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як «товар високої якості», - прокоментувала Денісова.

За словами Денісової, сурогатне материнство – це проблема, яка потребує негайного реагування, адже можуть порушуватися права дітей. Денісова пропонує дозволити сурогатне материнство лише українцям.  

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