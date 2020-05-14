В Україні майже півсотні немовлят очікують вивезення за кордон

Аня Мартинюк 14 травня 2020, 08:38

Діти, народжені від українських сурогатних матерів, не можуть потрапити до своїх біологічних батьків за кордон через карантинні обмеження.

Новину передає «Преса України».

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у соцмережі, що у зв’язку із закриттям кордонів в Україні 46 немовлят, які народили сурогатні матері на замовлення, чекають, коли їх заберуть батьки з різних країн.

Відомо, що дітей розмістили у київському готелі «Венеція» в одній кімнаті. У Мережі з’явився відповідний відеоролик з готелю. Його представила клініка репродуктивної медицини BioTex.

«Даний відео-ролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як «товар високої якості», - прокоментувала Денісова.

За словами Денісової, сурогатне материнство – це проблема, яка потребує негайного реагування, адже можуть порушуватися права дітей. Денісова пропонує дозволити сурогатне материнство лише українцям.