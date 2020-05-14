В Україні очікується недобір меду

Аня Мартинюк 14 травня 2020, 07:59

За словами українського пасічника, погодні умови завадять збору великої кількості меду.

Новину передає «Преса України».

Пасічник Валерій Курейко висловив думку з приводу цьогорічного збору меду. За його прогнозом, несприятливі погодні умови заважають бджолам збирати пилок.

«Низькі температури, вітер та дощі ускладнюють роботу бджіл по збору нектару та пилку з весняних медоносів — плодові сади та кущі, ріпак, кульбаба, та інших», - уточнив він.

За його прогнозом, недобір весняних медів очікується до 30%.

«Якщо похолодання, і особливо, дощі, будуть продовжуватись до кінця травня, це також може вплинути на збір нектару з найбільш цінного медоносу — акації», - підкреслив Курейко.

Пасічник додав, що квітковий пилок можна збирати протягом літа, однак більшість пасічників зазвичай сподіваються на квітень та травень.