В Україні очікується недобір меду

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За словами українського пасічника, погодні умови завадять збору великої кількості меду.
Новину передає «Преса України».
Пасічник Валерій Курейко висловив думку з приводу цьогорічного збору меду. За його прогнозом, несприятливі погодні умови заважають бджолам збирати пилок.
«Низькі температури, вітер та дощі ускладнюють роботу бджіл по збору нектару та пилку з весняних медоносів — плодові сади та кущі, ріпак, кульбаба, та інших», - уточнив він.
За його прогнозом, недобір весняних медів очікується до 30%.
«Якщо похолодання, і особливо, дощі, будуть продовжуватись до кінця травня, це також може вплинути на збір нектару з найбільш цінного медоносу — акації», - підкреслив Курейко.
Пасічник додав, що квітковий пилок можна збирати протягом літа, однак більшість пасічників зазвичай сподіваються на квітень та травень.
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