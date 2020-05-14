Кіберполіція викрила call-центри, де з карток українців списували гроші

Аня Мартинюк 14 травня 2020, 07:33

Понад 150 осіб займались телефонуванням українцям, представляючись представниками банку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 травня, стало відомо, що кіберполіція України викрила одразу три шахрайські call-центри. Усі вони займались тим, що телефонували людям, просили їх озвучити номер банківської карти та списували з них кошти.

«Крім цього, фігуранти спонукали власників карток встановлювати на телефон програмне забезпечення для віддаленого контролю мобільного телефону», - зазначили співробітники кіберполіції.

До цієї справи було залучено понад 150 осіб. Усі вони дислокувались у столиці України. Організаторами call-центрів були троє осіб. Це мешканці Дніпропетровської та Київської областей.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ.