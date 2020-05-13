Відома модель з вітіліго представила свіжі знімки

У Kiss Fm Ukraine вибачились за ремікс пісні «Плине кача» 17:28
Українцям дали більше свободи – Депутат розповів про зміни в карантинних обмеженнях 16:34
ВРУ вийшла з карантину 14:47
Кабмін заборонить українцям подорожувати у Білорусь за внутрішнім паспортом 14:08
В МОЗ представили свіжі дані щодо хворих на коронавірус 13:31
Родичі жертв COVID-19 подали в суд на прем'єра Іспанії 12:55
ВРУ націлилась знову підтримати вічно збиткове українське кіно 09:53
Злякався незручного запитання - Губернатор Одеської області прогнав журналістів 09:18
Через інцидент в Аланії Туреччина може залишитися без українських туристів 08:43
EASA внесло дві області України до списку ризикових для польотів 07:30
25-річна супермодель розповіла шанувальникам, що з нетерпінням чекає дозволу піти на пляж.
Новину передає «Преса України».
Вінні Харлоу продемонструвала свою неймовірну фігуру в крихітному рожевому бікіні від Nyud Swim. У зв’язку з карантином фотосесія відбулась на даху у Каліфорнії.
Відомо, що яскраві знімки для «плямистої» 25-річної супермоделі робив Вальтер Брейді.
Королева подіуму підписала знімки наступним чином: «Не можу дочекатися, коли можна буде піти на пляж».
17:28: У Kiss Fm Ukraine вибачились за ремікс пісні «Плине кача»
16:34: Українцям дали більше свободи – Депутат розповів про зміни в карантинних обмеженнях
14:47: ВРУ вийшла з карантину
14:08: Кабмін заборонить українцям подорожувати у Білорусь за внутрішнім паспортом
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.