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Відома модель з вітіліго представила свіжі знімки

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 17:41
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Відома модель з вітіліго представила свіжі знімки

25-річна супермодель розповіла шанувальникам, що з нетерпінням чекає дозволу піти на пляж.

Новину передає «Преса України».

Вінні Харлоу продемонструвала свою неймовірну фігуру в крихітному рожевому бікіні від Nyud Swim. У зв’язку з карантином фотосесія відбулась на даху у Каліфорнії.

Відомо, що яскраві знімки для «плямистої» 25-річної супермоделі робив  Вальтер Брейді.

Королева подіуму підписала знімки наступним чином: «Не можу дочекатися, коли можна буде піти на пляж».

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