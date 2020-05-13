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У Kiss Fm Ukraine вибачились за ремікс пісні «Плине кача»

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 17:28
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У Kiss Fm Ukraine вибачились за ремікс пісні «Плине кача»

Танцювальна версія пісні, яка асоціюється з загиблими на Майдані, обурила українських слухачів.

Новину передає «Преса України».

Радіостанція Kiss Fm Ukraine була змушена принести слова вибачення за трансляцію реміксу пісні «Плине кача». Як відомо, пісня асоціюється у українців з Небесною сотнею.

«Музиканти, які зробили цю роботу, зробили це виключно у вигляді жесту пам'яті і поваги! Ми вдячні за Ваші відгуки! Для тих, чиї почуття ми зачепили - приносимо щирі вибачення! Щоб надалі не викликати негативу, ми відредагуємо відеоверсію, і видалимо фрагмент з цією музичною композицією», - зазначили представники радіостанції. 

Як відомо, ремікс пісні з танцювальним мотивом представили Tysha і NDUB. Інтернет-спільнота обурилась через таке виконання композиції. 

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