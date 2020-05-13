Манафорта випустили з в'язниці

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 17:01

71-річного колишнього політтехнолога забрали рідні через пандемію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, стало відомо, що колишнього голову кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта неочікувано випустили з в’язниці. Тепер він буде під домашнім арештом. Причина такого ходу подій – пандемія коронавірусу.

За даними видання Independent, 71-річного експоліттехнолога забрали його рідні.

Нагадаємо, минулої весни Пола Манафорта засудили до 7,5 років. Манафорт визнав свою провину за звинуваченнями у змові проти США. Манафорт також визнав, що займався відмиванням грошей та порушував закони про зовнішнє лобіювання. Мова йде про співпрацю з президентом-втікачем Віктором Януковичем.