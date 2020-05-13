Манафорта випустили з в'язниці

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71-річного колишнього політтехнолога забрали рідні через пандемію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 травня, стало відомо, що колишнього голову кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта неочікувано випустили з в’язниці. Тепер він буде під домашнім арештом. Причина такого ходу подій – пандемія коронавірусу.
За даними видання Independent, 71-річного експоліттехнолога забрали його рідні.
Нагадаємо, минулої весни Пола Манафорта засудили до 7,5 років. Манафорт визнав свою провину за звинуваченнями у змові проти США. Манафорт також визнав, що займався відмиванням грошей та порушував закони про зовнішнє лобіювання. Мова йде про співпрацю з президентом-втікачем Віктором Януковичем.
17:28: У Kiss Fm Ukraine вибачились за ремікс пісні «Плине кача»
16:34: Українцям дали більше свободи – Депутат розповів про зміни в карантинних обмеженнях
14:47: ВРУ вийшла з карантину
14:08: Кабмін заборонить українцям подорожувати у Білорусь за внутрішнім паспортом
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