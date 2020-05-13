Українцям дали більше свободи – Депутат розповів про зміни в карантинних обмеженнях 16:34
ВРУ вийшла з карантину 14:47
Кабмін заборонить українцям подорожувати у Білорусь за внутрішнім паспортом 14:08
В МОЗ представили свіжі дані щодо хворих на коронавірус 13:31
Родичі жертв COVID-19 подали в суд на прем'єра Іспанії 12:55
ВРУ націлилась знову підтримати вічно збиткове українське кіно 09:53
Злякався незручного запитання - Губернатор Одеської області прогнав журналістів 09:18
Через інцидент в Аланії Туреччина може залишитися без українських туристів 08:43
EASA внесло дві області України до списку ризикових для польотів 07:30
Аналог українського Монобанку планують створити в інших країнах 12:11
Олексій Гончаренко роз’яснив, які саме заборони скасовано.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 травня, представник партії «ЄС» Олексій Гончаренко повідомив, що в Україні скасували заборону на колективне пересування.
На засіданні Кабміну було прийнято рішення дозволити людям пересуватися вулицями групами до восьми людей. На літніх майданчиках ресторанів та кафе також дозволять сидіти до чотирьох відвідувачів, а не 2 людини максимум, як було раніше.
Також не буде враховано дітей віком до 14 років.
16:34: Українцям дали більше свободи – Депутат розповів про зміни в карантинних обмеженнях
14:47: ВРУ вийшла з карантину
14:08: Кабмін заборонить українцям подорожувати у Білорусь за внутрішнім паспортом
13:31: В МОЗ представили свіжі дані щодо хворих на коронавірус
12:55: Родичі жертв COVID-19 подали в суд на прем'єра Іспанії
09:53: ВРУ націлилась знову підтримати вічно збиткове українське кіно
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.