Українцям дали більше свободи – Депутат розповів про зміни в карантинних обмеженнях

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 16:34

Олексій Гончаренко роз’яснив, які саме заборони скасовано.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, представник партії «ЄС» Олексій Гончаренко повідомив, що в Україні скасували заборону на колективне пересування.

На засіданні Кабміну було прийнято рішення дозволити людям пересуватися вулицями групами до восьми людей. На літніх майданчиках ресторанів та кафе також дозволять сидіти до чотирьох відвідувачів, а не 2 людини максимум, як було раніше.

Також не буде враховано дітей віком до 14 років.