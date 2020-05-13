Синоптик розповіла про заморозки в Україні

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 16:08

Синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться погода у найближчі дні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, що 14 травня в Україні циклон з атмосферними фронтами принесе дощі. А саме у західні області, на Вінниччину, в центральні області та на Одещину.

«У зоні дощів можливі грози. На Сході, на значній частині Півдня, у Дніпрі та районах суттєві опади завтра малоймовірні. Вітер в Україні буде південно-західним, поривчастим», - наголосила вона.

Найближчої ночі на північному сході та Сході України можуть бути заморозки 0-3 градуси. Денна температура повітря покаже від +9 до +25 градусів.