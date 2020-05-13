Синоптик розповіла про заморозки в Україні

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Синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться погода у найближчі дні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 травня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, що 14 травня в Україні циклон з атмосферними фронтами принесе дощі. А саме у західні області, на Вінниччину, в центральні області та на Одещину.
«У зоні дощів можливі грози. На Сході, на значній частині Півдня, у Дніпрі та районах суттєві опади завтра малоймовірні. Вітер в Україні буде південно-західним, поривчастим», - наголосила вона.
Найближчої ночі на північному сході та Сході України можуть бути заморозки 0-3 градуси. Денна температура повітря покаже від +9 до +25 градусів.
16:34: Українцям дали більше свободи – Депутат розповів про зміни в карантинних обмеженнях
14:47: ВРУ вийшла з карантину
14:08: Кабмін заборонить українцям подорожувати у Білорусь за внутрішнім паспортом
13:31: В МОЗ представили свіжі дані щодо хворих на коронавірус
12:55: Родичі жертв COVID-19 подали в суд на прем'єра Іспанії
09:53: ВРУ націлилась знову підтримати вічно збиткове українське кіно
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