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Синоптик розповіла про заморозки в Україні

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 16:08
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Синоптик розповіла про заморозки в Україні

Синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться погода у найближчі дні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, що 14 травня в Україні циклон з атмосферними фронтами принесе дощі. А саме у західні області, на Вінниччину, в центральні області та на Одещину.

«У зоні дощів можливі грози. На Сході, на значній частині Півдня, у Дніпрі та районах суттєві опади завтра малоймовірні. Вітер в Україні буде південно-західним, поривчастим», - наголосила вона.

Найближчої ночі на північному сході та Сході України можуть бути заморозки 0-3 градуси. Денна температура повітря покаже від +9 до +25 градусів.

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