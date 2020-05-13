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Депутати України проголосували за закон про банки

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 15:34
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Депутати України проголосували за закон про банки

270 нардепів проголосували за закон, на якому наполягав президент Володимир Зеленський. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, на позачерговому засіданні ВРУ прийняла закон про банки. З цієї нагоди на засідання прибув український лідер Володимир Зеленський. Перед голосуванням він заявив, що відповідний законопроект захистить економіку.

В результаті 270 депутатів підтримали законопроект. Тим часом опозиція пообіцяла  оскаржити закон у Конституційному суді, зауважуючи, що закон не відповідає 11 статтям Конституції.

Нагадаємо, закон про банки забороняє повертати націоналізовані банки ексвласникам. Також на ринок більше не повернуться збанкрутілі фінустанови.

 

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