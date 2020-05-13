Депутати України проголосували за закон про банки

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270 нардепів проголосували за закон, на якому наполягав президент Володимир Зеленський.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 травня, на позачерговому засіданні ВРУ прийняла закон про банки. З цієї нагоди на засідання прибув український лідер Володимир Зеленський. Перед голосуванням він заявив, що відповідний законопроект захистить економіку.
В результаті 270 депутатів підтримали законопроект. Тим часом опозиція пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді, зауважуючи, що закон не відповідає 11 статтям Конституції.
Нагадаємо, закон про банки забороняє повертати націоналізовані банки ексвласникам. Також на ринок більше не повернуться збанкрутілі фінустанови.
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