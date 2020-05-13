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Депутати України проголосували за те, щоб почати працювати у звичному режимі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 травня, відбулось позачергове засідання ВРУ. Народні обранці ухвалили документ №3434, який передбачає повернення роботи у ВРУ у звичному режимі. Свій голос «за» віддав 251 депутат.
Це означає, що ВРУ виходить з карантину та почне працювати у нормальному режимі з 18 травня.
Ініціатором проекту став представник президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
14:47: ВРУ вийшла з карантину
14:08: Кабмін заборонить українцям подорожувати у Білорусь за внутрішнім паспортом
13:31: В МОЗ представили свіжі дані щодо хворих на коронавірус
12:55: Родичі жертв COVID-19 подали в суд на прем'єра Іспанії
09:53: ВРУ націлилась знову підтримати вічно збиткове українське кіно
09:18: Злякався незручного запитання - Губернатор Одеської області прогнав журналістів
08:43: Через інцидент в Аланії Туреччина може залишитися без українських туристів
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