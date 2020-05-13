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ВРУ вийшла з карантину

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 14:47
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ВРУ вийшла з карантину

Депутати України проголосували за те, щоб почати працювати у звичному режимі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня,  відбулось позачергове засідання ВРУ. Народні обранці ухвалили документ №3434, який передбачає повернення роботи у ВРУ у звичному режимі. Свій голос «за» віддав 251 депутат.

Це означає, що ВРУ виходить з карантину та почне працювати у нормальному режимі з 18 травня.

Ініціатором проекту став представник президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.  

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