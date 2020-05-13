Кабмін заборонить українцям подорожувати у Білорусь за внутрішнім паспортом

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 14:08

З осені українські мандрівники користуватимуться для цілей поїздки лише закордонні паспорти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, Кабмін націлився заборонити громадянам України здійснювати подорожі у сусідню Білорусь за внутрішнім паспортом. А саме з 1 вересня.

Відповідний проект постанови уряду «Про часткове призупинення дії угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян» з’явився на сайті Кабміну.

Так, натомість українці здійснюватимуть поїздки за допомогою свого закордонного паспорта. Тим не менше, повертаючись на батьківщину українці зможуть демонструвати прикордонникам внутрішній паспорт.

Варто зазначити, що Білорусь єдина країна-сусідка України, яка не заборонила українським громадянам поїздки.