В МОЗ представили свіжі дані щодо хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 13:31

В Україні за останню добу від коронавірусу померли ще 14 людей. Детальну інформацію щодо хвороби представили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, у прес-службі МОЗ повідомили про збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні на 402 людини. Всього кількість хворих становить 16425 осіб. З них 439 людей померли та 3716 людей одужали.

Варто зазначити, що серед нових хворих 25 дітей та 94 медпрацівника. Також зазначається, що за добу померли 14 людей.

«За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській області (49), Чернівецькій області (48), Вінницькій області (48) та в місті Києві (30)», - йдеться у повідомленні.

Ситуація в областях та місті Києві наступна:

Вінницька область — 628 випадків.

Волинська область — 510 випадків.

Дніпропетровська область — 773 випадки.

Донецька область — 102 випадки.

Житомирська область — 530 випадків.

Закарпатська область — 764 випадки.

Запорізька область — 331 випадок.

Івано-Франківська область — 1144 випадки.

Кіровоградська область — 428 випадків.

м. Київ — 1960 випадків.

Київська область — 1049 випадків.

Львівська область — 870 випадків.

Луганська область — 42 випадки.

Миколаївська область — 225 випадків.

Одеська область — 680 випадків.

Полтавська область — 257 випадків.

Рівненська область — 1045 випадків.

Сумська область — 157 випадків.

Тернопільська область — 1028 випадків.

Харківська область — 672 випадки.

Херсонська область — 165 випадків.

Хмельницька область — 196 випадків.

Чернівецька область — 2444 випадки.

Черкаська область — 346 випадків.

Чернігівська область — 79 випадків.

Варто зазначити, що даних з тимчасово окупованих територій України немає.