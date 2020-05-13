Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Злякався незручного запитання - Губернатор Одеської області прогнав журналістів
  • Шмигаль не передбачає повторного локдауну України
  • Перша чесна заява влади – Карантин в Україні ввели, щоб сіяти страх та паніку

Родичі жертв COVID-19 подали в суд на прем'єра Іспанії

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 12:55
Версія для друку
Родичі жертв COVID-19 подали в суд на прем'єра Іспанії

Понад три тисячі людей заявили, що влада вела себе неправильно під час пандемії, тому багато людей в країні загинули.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, стало відомо, що в Іспанії понад три тисячі людей, які втратили близьких через COVID-19, подали колективну скаргу до Верховного суду. А саме на прем'єр-міністра Педро Санчеса та його уряд за необережність дій при поширенні смертоносного вірусу.

За попередніми даними, в країні 269520 випадків COVID-19, з яких 26920 завершились летально.

Тим часом глава департаменту з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я в Іспанії Фернандо Симон заявив, що нові випадки COVID-19 були привезені з-за кордону й вони несуть найбільші ризики для країни.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції