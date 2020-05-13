Родичі жертв COVID-19 подали в суд на прем'єра Іспанії

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 12:55

Понад три тисячі людей заявили, що влада вела себе неправильно під час пандемії, тому багато людей в країні загинули.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, стало відомо, що в Іспанії понад три тисячі людей, які втратили близьких через COVID-19, подали колективну скаргу до Верховного суду. А саме на прем'єр-міністра Педро Санчеса та його уряд за необережність дій при поширенні смертоносного вірусу.

За попередніми даними, в країні 269520 випадків COVID-19, з яких 26920 завершились летально.

Тим часом глава департаменту з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я в Іспанії Фернандо Симон заявив, що нові випадки COVID-19 були привезені з-за кордону й вони несуть найбільші ризики для країни.