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Понад три тисячі людей заявили, що влада вела себе неправильно під час пандемії, тому багато людей в країні загинули.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 травня, стало відомо, що в Іспанії понад три тисячі людей, які втратили близьких через COVID-19, подали колективну скаргу до Верховного суду. А саме на прем'єр-міністра Педро Санчеса та його уряд за необережність дій при поширенні смертоносного вірусу.
За попередніми даними, в країні 269520 випадків COVID-19, з яких 26920 завершились летально.
Тим часом глава департаменту з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я в Іспанії Фернандо Симон заявив, що нові випадки COVID-19 були привезені з-за кордону й вони несуть найбільші ризики для країни.
13:31: В МОЗ представили свіжі дані щодо хворих на коронавірус
12:55: Родичі жертв COVID-19 подали в суд на прем'єра Іспанії
09:53: ВРУ націлилась знову підтримати вічно збиткове українське кіно
09:18: Злякався незручного запитання - Губернатор Одеської області прогнав журналістів
08:43: Через інцидент в Аланії Туреччина може залишитися без українських туристів
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