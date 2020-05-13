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Українським кінофільмам, на які витрачають шалені гроші, пропонують надати державну субсидію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 травня, відбудеться позачергове засідання ВРУ. На ньому народні обранці розглянуть законопроект №3377. Він стосується підтримки сфери культури, креативних індустрій і туризму під час епідемії коронавірусу.
Зокрема, очікується внесення змін до закону про рекламу, а саме дозволити виключити з реклами про цілительство зазначення реквізитів дозвільних документів. Мова йде про рекламу на радіо.
Серед іншого народні обранці України пропонують до 31 грудня надавати державну субсидію для національних фільмів та серіалів в обсязі до 100% від кошторису такого кіно.
Тим часом юристи Головного наукового експертне управління (ГНЕУ) Верховної Ради наголошують, що доцільніше спочатку отримати експертний висновок Кабміну щодо наслідків подібних норм.
Нагадаємо, раніше блогер Анатолій Шарій розсекретив роботу Держкіно. Він продемонстрував, як за гроші українських платників податків знімають провальні фільми за десятки мільйонів гривень, а вони в результаті збирають мізерні суми у прокаті.
09:53: ВРУ націлилась знову підтримати вічно збиткове українське кіно
09:18: Злякався незручного запитання - Губернатор Одеської області прогнав журналістів
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