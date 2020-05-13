Злякався незручного запитання - Губернатор Одеської області прогнав журналістів

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 09:18

37-річний Максим Куций настільки розхвилювався через запитання про 85 автомобілів швидкої допомоги, що зажадав аби журналісти хутко покинули його кабінет та видалили запис інтерв’ю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, депутат президентськї фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що губернатор Одеської області Максим Куций сильно занервував, коли журналістка задала йому незручне запитання.

«Так обробився від питання журналістів про 85 машин швидкої допомоги, які він ховає на базі санітарного транспорту через їх некомплектність - що викликав прямо на інтерв'ю Національну гвардію і зажадав вивести знімальну групу з кабінету», - зазначив нардеп у соцмережі, додавши відповідне відео.

До слова, раніше Дубінський цікавився на своєму телеграм-каналі, «як просуваються справи з постачанням 85 швидких за президентською програмою, на якій хтось там з Одеської обладміністрації наварив 5%?».

Так, депутат нагадав, що автомобілі швидкої допомоги приїхали в Одесу без обладнання та опечатані.

«І кинуті на задньому дворі Обласного центру швидкої допомоги і медицини катастроф. Раджу місцевим журналістам їх там знайти, і задати губернатору питання, як довго він ще планує перебувати на посаді», - зазначав нардеп.

Варто зазначити, що 37-річний Максим Куций займає посаду губернатора Одеської області з 11 жовтня 2019 року.