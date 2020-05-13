Через інцидент в Аланії Туреччина може залишитися без українських туристів

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 08:43

За виконання пісні «Катюша» в туристичній Аланії український посол пригрозив, що Туреччина може залишитися без українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, стало відомо, що у День перемоги у туристичному турецькому місті Аланія прозвучала пісня «Катюша». Зокрема, розважити іноземців вирішили завдяки пересувному автобусу, з якого гучно лунала пісня у виконанні живих музикантів.

Український посол в Туреччині Андрій Сібіха прокоментував інцидент. За його словами, місцева влада підтримала «провокаційні дії», які показують неповагу до почуттів мільйонів українців.

Сібіха додав, що він сподівається, що турецькі друзі були введені в оману.

«Або українські туристи більше не потрібні?», - додав посол.

Нагадаємо, Туреччина вирішила розпочати туристичний сезон з червня.