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Через інцидент в Аланії Туреччина може залишитися без українських туристів

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 08:43
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Через інцидент в Аланії Туреччина може залишитися без українських туристів

За виконання пісні «Катюша» в туристичній Аланії український посол пригрозив, що Туреччина може залишитися без українців. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, стало відомо, що у День перемоги у туристичному турецькому місті Аланія прозвучала пісня «Катюша». Зокрема, розважити іноземців вирішили завдяки пересувному автобусу, з якого гучно лунала пісня у виконанні живих музикантів.

Український посол в Туреччині Андрій Сібіха прокоментував інцидент. За його словами,   місцева влада підтримала «провокаційні дії», які показують неповагу до почуттів мільйонів українців.  

Сібіха додав, що він сподівається, що турецькі друзі були введені в оману.

«Або українські туристи більше не потрібні?», - додав посол.

Нагадаємо, Туреччина вирішила розпочати туристичний сезон з червня.

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