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Девід Бекхем показав своє справжнє волосся

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 08:00
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Девід Бекхем показав своє справжнє волосся

Чутки про те, що 45-річний колишній футболіст облисів, підтвердились.

Новину передає «Преса України».

45-річного Девіда Бекхема помітили під час шопінгу у Котсвальдах. Знаменитість була без капелюха, чим здивувала прихильників. Так, відомий футболіст різко облисів. 

За даними британських ЗМІ, у 2018 році Бекхем пройшов процедуру з пересадки волосся, щоб врятувати свої знамениті локони. 

Тим не менше, знімки показують, що батько чотирьох дітей наразі не може похизуватися пишною шевелюрою.  До слова, у соцмережах Девід Бекхем публікує фото у капелюхах чи банданах. 

 

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