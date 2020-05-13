Девід Бекхем показав своє справжнє волосся

Аня Мартинюк 13 травня 2020, 08:00

Чутки про те, що 45-річний колишній футболіст облисів, підтвердились.

Новину передає «Преса України».

45-річного Девіда Бекхема помітили під час шопінгу у Котсвальдах. Знаменитість була без капелюха, чим здивувала прихильників. Так, відомий футболіст різко облисів.

За даними британських ЗМІ, у 2018 році Бекхем пройшов процедуру з пересадки волосся, щоб врятувати свої знамениті локони.

Тим не менше, знімки показують, що батько чотирьох дітей наразі не може похизуватися пишною шевелюрою. До слова, у соцмережах Девід Бекхем публікує фото у капелюхах чи банданах.