Девід Бекхем показав своє справжнє волосся

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Чутки про те, що 45-річний колишній футболіст облисів, підтвердились.
Новину передає «Преса України».
45-річного Девіда Бекхема помітили під час шопінгу у Котсвальдах. Знаменитість була без капелюха, чим здивувала прихильників. Так, відомий футболіст різко облисів.
За даними британських ЗМІ, у 2018 році Бекхем пройшов процедуру з пересадки волосся, щоб врятувати свої знамениті локони.
Тим не менше, знімки показують, що батько чотирьох дітей наразі не може похизуватися пишною шевелюрою. До слова, у соцмережах Девід Бекхем публікує фото у капелюхах чи банданах.
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