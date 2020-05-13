EASA внесло дві області України до списку ризикових для польотів

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Причина, через яку області потрапили до такого списку – поширення коронавірусної інфекції.
Новину передає «Преса України».
Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) представило список ризикових для виконання польотів регіонів. Одразу дві українські області потрапили до списку.
Це Київська та Чернівецька області. Так, усі аеропорти в цих областях знаходяться в зоні ризику – «Бориспіл», аеропорт Київ ім. Сікорського («Жуляни»), «Чернівці».
Причина, через яку аеропорти потрапили до європейського списку – поширення коронавірусу. До слова, Україна вперше з’явилась у такому списку.
За даними МОЗ, станом на 12 травня у Київській області 1023 випадки коронавірусної інфекції, у Чернівецькій області — 2396 випадків.
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