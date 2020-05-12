Травневий сніг накрив Європу

Аня Мартинюк 12 травня 2020, 14:55

Для ряду країн справдився прогноз погоди щодо травневого снігу. Тим часом український синоптик розповіла, яка ситуація в Україні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 травня, у Латвії, Литві, Польщі, Білорусі та Псковській області Росії випав сніг. Про це повідомили місцеві ЗМІ та інтернет-спільнота.

Для прикладу, у Вільнюсі 11 травня стовпчики термометрів показали +22, а вже сьогодні -1, що допомогло опадам у вигляді снігу покрити садові ділянки товстою накидкою товщиною до двох сантиметрів.

До слова, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що у найближчу ніч на Заході, Півночі, у багатьох центральних областях висока ймовірність заморозків.