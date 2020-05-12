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Для ряду країн справдився прогноз погоди щодо травневого снігу. Тим часом український синоптик розповіла, яка ситуація в Україні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 травня, у Латвії, Литві, Польщі, Білорусі та Псковській області Росії випав сніг. Про це повідомили місцеві ЗМІ та інтернет-спільнота.
Для прикладу, у Вільнюсі 11 травня стовпчики термометрів показали +22, а вже сьогодні -1, що допомогло опадам у вигляді снігу покрити садові ділянки товстою накидкою товщиною до двох сантиметрів.
До слова, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що у найближчу ніч на Заході, Півночі, у багатьох центральних областях висока ймовірність заморозків.
14:55: Травневий сніг накрив Європу
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