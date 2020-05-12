145 українців з COVID-19 лікуються за кордоном

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В МЗС розповіли, скільки українців з COVID-19 перебувають на лікуванні за кордоном та скільки пацієнтів одужали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 травня, у прес-службі Міністерства закордонних справ України повідомили, що за кордоном 145 українців лікуються від коронавірусу. З них 121 громадянин України – в Італії. Інші українці з COVID-19 перебувають в США, Швеції, Австрії, Молдові та інших країнах.
У відомстві наголосили, що 64 українця, які мали коронавірус раніше, одужали.
Нагадаємо також, що з початком пандемії за кордоном померли 8 громадян України з COVID-19. В Україні тим часом зафіксовано 16023 випадки COVID-19. З них 425 людей померли та 3373 людини одужали.
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