145 українців з COVID-19 лікуються за кордоном

Аня Мартинюк 12 травня 2020, 14:19

В МЗС розповіли, скільки українців з COVID-19 перебувають на лікуванні за кордоном та скільки пацієнтів одужали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 травня, у прес-службі Міністерства закордонних справ України повідомили, що за кордоном 145 українців лікуються від коронавірусу. З них 121 громадянин України – в Італії. Інші українці з COVID-19 перебувають в США, Швеції, Австрії, Молдові та інших країнах.

У відомстві наголосили, що 64 українця, які мали коронавірус раніше, одужали.

Нагадаємо також, що з початком пандемії за кордоном померли 8 громадян України з COVID-19. В Україні тим часом зафіксовано 16023 випадки COVID-19. З них 425 людей померли та 3373 людини одужали.