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Шмигаль не передбачає повторного локдауну України

Аня Мартинюк 12 травня 2020, 13:51
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Шмигаль не передбачає повторного локдауну України

Денис Шмигаль вважає, що повторно закривати усю країну на карантин не доведеться.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з’явився в ефірі телеканалу «1 + 1». Він висловив думку щодо можливого повторного локдауну цілої країни на карантин. Так, голова уряду вважає, що навряд такий хід подій повториться.

За словами Шмигаля, такий сценарій буде реалізовано у випадку, коли у половині областей країни колосально ростиме кількість хворих на COVID-19.

«Ми не передбачаємо ситуації, коли може відбутися локдаун цілої країни. Ми говоримо про адаптивний карантин. Тобто якщо ми бачимо, що локально виникло захворювання в якомусь місті або області, то буде введений локально карантин там, де виникають спалахи», - розповів він.

Тим не менше, він не знає, коли саме можна буде припинити нинішній карантин. 

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