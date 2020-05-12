У Криму зафіксували 4 смерті від COVID-19

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За останню добу від коронавірусу померли дві жінки.
Новину передає «Преса України».
Заданими російських ЗМІ, в анексованому Криму від COVID-19 за останню добу померли ще дві жінки. Вони були з 1951 та 1959 року народження. Відповідну заяву зробив так званий голова Криму Сергій Аксьонов.
«На жаль, двоє людей померли. Дві жінки. При цьому остаточний діагноз не встановлений, будемо говорити, від супутніх захворювань. Але у них було зараження коронавірусом», - заявив він.
Відомо, що пацієнтки перебували на лікуванні в Сімферополі та Саках. Так, загальна кількість хворих у Криму становить 209 осіб. З них 4 летальних випадки та 64 пацієнти одужали. До слова, у Севастополі виявлено 126 осіб з COVID-19, з них 24 людини одужали та 2 померли.
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