Ляшко попередив про масову вакцинацію українців

Аня Мартинюк 12 травня 2020, 12:46

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцинація проти грипу відбудеться осінню.

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко попередив, що в країні пройде масова вакцинація від сезонного грипу. За його словами, вона допоможе виключити одночасний розвиток двох схожих за симптомами вірусних захворювань. Мова йде про грип та коронавірус.

Ляшко додав, що влітку МОЗ закупить вакцину від грипу.

«Уже зараз треба розрахувати необхідну кількість доз вакцини для внутрішнього ринку і бути готовими закупити її в потрібній кількості, коли будуть відомі штами вірусу грипу, який буде циркулювати в цьому осінньо-зимовому сезоні», - розповів Ляшко.

Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні зафіксовано 16023 випадки COVID-19. З них 425 летальних випадків.