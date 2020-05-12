Аналог українського Монобанку планують створити в інших країнах

Аня Мартинюк 12 травня 2020, 12:11

Дмитро Дубілет повідомив, що готовий створити аналог Монобанку в країнах, що розвиваються.

Новину передає «Преса України».

Колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет повідомив, що планує запустити аналог Монобанку на новому ринку, що розвивається. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Для цього нам потрібно знайти банк, який працює на цьому ринку і готовий запустити спільне підприємство. Два слова про монобанк. Він став одним з самих швидкорослих і прибуткових банків в світі. Хочемо повторити цей досвід», - написав Дубілет.

Він також представив список країн, де бажав би створити подібний українському банк. Зокрема, це Індія, Індонезія, Пакистан, Нігерія, Філіппіни, Єгипет, В'єтнам, Саудівська Аравія, Сінгапур.