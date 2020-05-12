Ще 375 людей з COVID-19 виявили в Україні

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За даними МОЗ, Чернівецька, Івано-Франківська, Рівненська, Київська та Тернопільська області наразі нараховують понад одну тисячу хворих на COVID-19.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 16023 випадки COVID-19. З них 425 летальних випадків та 3373 людини впорались з недугою.
За добу кількість хворих збільшилась на 375 осіб. Ситуація в областях наступна. Чернівецька область нараховує 2396 випадків COVID-19. У столиці — 1930 випадків. Майже на одному рівні тримаються Івано-Франківська, Рівненська, Київська та Тернопільська області, де зафіксовано 1133, 1028, 1023, 1021 випадок відповідно.
До тисячі хворих зафіксували в решті областей країни.
Вінницька область — 580 випадків;
Волинська область — 496 випадків;
Дніпропетровська область — 748 випадків;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 525 випадків;
Закарпатська область — 748 випадків;
Запорізька область — 331 випадок;
Кіровоградська область — 425 випадків;
Львівська область — 825 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 225 випадків;
Одеська область — 653 випадки;
Полтавська область — 248 випадків;
Сумська область — 157 випадків;
Харківська область — 623 випадки;
Херсонська область — 162 випадки;
Хмельницька область — 182 випадки;
Черкаська область — 343 випадки;
Чернігівська область — 79 випадків.
Варто зазначити, що даних з тимчасово окупованих територій наразі у МОЗ немає. Всього з початку року надійшло 40289 повідомлень про підозру на коронавірус.
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