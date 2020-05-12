Ще 375 людей з COVID-19 виявили в Україні

Аня Мартинюк 12 травня 2020, 10:53

За даними МОЗ, Чернівецька, Івано-Франківська, Рівненська, Київська та Тернопільська області наразі нараховують понад одну тисячу хворих на COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 16023 випадки COVID-19. З них 425 летальних випадків та 3373 людини впорались з недугою.

За добу кількість хворих збільшилась на 375 осіб. Ситуація в областях наступна. Чернівецька область нараховує 2396 випадків COVID-19. У столиці — 1930 випадків. Майже на одному рівні тримаються Івано-Франківська, Рівненська, Київська та Тернопільська області, де зафіксовано 1133, 1028, 1023, 1021 випадок відповідно.

До тисячі хворих зафіксували в решті областей країни.

Вінницька область — 580 випадків;

Волинська область — 496 випадків;

Дніпропетровська область — 748 випадків;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 525 випадків;

Закарпатська область — 748 випадків;

Запорізька область — 331 випадок;

Кіровоградська область — 425 випадків;

Львівська область — 825 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 225 випадків;

Одеська область — 653 випадки;

Полтавська область — 248 випадків;

Сумська область — 157 випадків;

Харківська область — 623 випадки;

Херсонська область — 162 випадки;

Хмельницька область — 182 випадки;

Черкаська область — 343 випадки;

Чернігівська область — 79 випадків.

Варто зазначити, що даних з тимчасово окупованих територій наразі у МОЗ немає. Всього з початку року надійшло 40289 повідомлень про підозру на коронавірус.