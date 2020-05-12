У Львові люди масово кинулись в ресторани

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Послаблення карантинних заходів спонукало людей йти у ресторани. Інтернет-спільнота відзначила, що усі різко забули про рекомендації щодо дотримання дистанції.
Новину передає «Преса України».
Користувачі соцмережі почали коментувати послаблення карантинних заходів в Україні. Як виявилось, у Львові 11 травня ввечері люди рвонули на літні майданчики ресторанів.
Очевидці відзначили, що відвідувачі таких закладів порушують правила карантину. Так, вони не дотримуються дистанцій та правил гігієни.
«Люди буквально сидять один на одному», - відзначили у Мережі.
Нагадаємо, у Львівські області понад 700 випадків захворювання на коронавірус.
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