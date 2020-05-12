Поклонська розповіла Гордону, як любить Україну

Аня Мартинюк 12 травня 2020, 09:53

Наталія Поклонська, яка підтримала анексію Криму та окупацію Донбасу, заявила, що її батьківщина – це Україна.

Новину передає «Преса України».

Зрадниця України Наталія Поклонська, яка була так званим генпрокурором Криму, а нині є депутатом Держдуми РФ, дала інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

У інтерв'ю вона заявила, що любить українську мову та навіть може співати українською.

«Пісні українські пам'ятаю, «Черемшина» - прекрасна пісня, навіть співаємо з друзями - і в Криму, і в Москві збираємося, співаємо її ... Швидко говорити юридичними термінами, як нас вчили в прокуратурі - я, на жаль, не змогла навчитися . Але, тим не менше, якщо не поспішати, можна і спілкуватися "украинською мовою», - заявила Поклонська.

Вона також додала, що український паспорт здала в Федеральну міграційну службу. Тим не менше, з посвідченням співробітника української прокуратури вона вирішила не розставатись. Поклонська зробила не менш гучну заяву, зазначивши, що її батьківщина – це Донбас, а Донбас – це Україна.

«Україна. Тому що Донбас - це Україна, і Крим був на той момент УРСР», - відповіла прихильниця Путіна.

Поклонська додала, що зрадницею українського народу себе не вважає.