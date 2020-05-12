Клієнти ПриватБанку не отримуватимуть чеки при розрахунку карткою

Аня Мартинюк 12 травня 2020, 09:18

У ПриватБанку вирішили зекономити до 24 млн грн на рік, відмовившись від паперу для терміналів.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що найбільший системний банк України, ПриватБанк, вирішив відмовитися від обов'язкових чеків, які отримують клієнти, здійснюючи покупки.

У прес-службі банку зазначили, що це допоможе зекономити гроші та папір. Ситуацію прокоментував представник банку Євген Васильцов.

«Потреба в паперовому чеку виникає тільки при придбанні товару з гарантією - побутової техніки тощо. У березні 2020 року в еквайринговій мережі Приватбанку пройшло близько 100 мільйонів операцій з виданням двох чеків одночасно, хоча за нашими підрахунками, фактична потреба в документі була приблизно в 5 мільйонах операцій документів. Таким чином, ми економимо кошти, зберігаємо екологію, а в нинішній ситуації - ще й дбаємо про гігієну, мінімізуючи фізичний контакт між продавцем і покупцем», - пояснив він.

За попередніми даними, ПриватБанк заощаджуватиме до 2 млн грн на місяць, тобто 24 млн грн на рік. Також зазначається, що усі клієнти банку зможуть отримати електронну версію чеку за необхідності.