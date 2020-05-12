Пляжний сезон у Туреччині почнеться раніше, ніж у Чорногорії

Аня Мартинюк 12 травня 2020, 08:39

Туреччина готується до відкриття пляжного сезону, а разом з ним й готелів для туристів.

Новину передає «Преса України».

Уже у червні Туреччина готується відновити міжнародний туризм. Готелі уже отримали пам’ятки про те, яких правил необхідно дотримуватися в умовах пандемії коронавірусу.

«Всі правила, які описані як обов'язкові для організацій в інших країнах, будуть застосовуватися в рамках сертифіката. Сертифікації теж недостатньо. Ми підготували лист про наміри (відновити туризм). Лист про наміри буде відправлено в усі країни, які постачають нас відпочиваючими. У змісті листа будуть вказані деталі сертифікації», - заявив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой.

До слова, раніше стало відомо, що у турецьких ресторанах більше не буде шведських столів. Нагадаємо, раніше Чорногорія заявила, що пускатиму до себе іноземних відпочивальників з липня.