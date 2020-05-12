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Туреччина готується до відкриття пляжного сезону, а разом з ним й готелів для туристів.
Новину передає «Преса України».
Уже у червні Туреччина готується відновити міжнародний туризм. Готелі уже отримали пам’ятки про те, яких правил необхідно дотримуватися в умовах пандемії коронавірусу.
«Всі правила, які описані як обов'язкові для організацій в інших країнах, будуть застосовуватися в рамках сертифіката. Сертифікації теж недостатньо. Ми підготували лист про наміри (відновити туризм). Лист про наміри буде відправлено в усі країни, які постачають нас відпочиваючими. У змісті листа будуть вказані деталі сертифікації», - заявив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой.
До слова, раніше стало відомо, що у турецьких ресторанах більше не буде шведських столів. Нагадаємо, раніше Чорногорія заявила, що пускатиму до себе іноземних відпочивальників з липня.
08:39: Пляжний сезон у Туреччині почнеться раніше, ніж у Чорногорії
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