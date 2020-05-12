Замість утилізації – Нідерланди продали промислову картоплю Україні

Аня Мартинюк 12 травня 2020, 08:05

Українські оптовики купили товар, який можна використовувати лише для приготування картоплі-фрі.

Новину передає «Преса України».

За даними порталу EastFruit, Україна придбала у Нідерландів партію промислової картоплі. Мова йде про картоплю, яка мала бути утилізрованою. Однак, вона пішла на український ринок за собівартістю.

Так, українська сторона придбала картоплю за 30-35 центів або 8-9 гривень за кілограм. До слова, стільки ж коштує українська картопля.

Як відомо, через закриття у Нідерландах закладів громадського харчування картопля для приготування картоплі-фрі у кількості 2 мільйонів тонн виявилась незатребуваною.