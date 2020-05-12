Правосуддя по-польськи – За вивезене у ліс тіло українця підприємиця відсидить рік у в'язниці

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Інцидент мав місце у минулому році. Суд вирішив дати підприємиці не суворе покарання.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Onet, у Новому Томишлі, польща, жінка на ім'я Гражина Ф. постала перед судом за злочин відносно українця. Відомо, що підприємиця не захотіла врятувати українського заробітчанина Василя Ч., надавши йому медичну допомогу.
Відомо, що у 2019 році у столярній майтерні в українця стався серцевий напад. Колеги намагалися йому допомогти, однак він потребував реальної медичної допомоги. Господиня бізнесу придумала, як вийти з ситуації. Разом із ще одним заробітчанином Сергієм Г. вона вивезла тіло потерпілого у ліс, за 120 кілометрів від міста.
Тіло українця знайшов лісник. Тепер горе-підприємиця відсидить у в'язниці всього рік та 10 місяців. Крім того, 10 років вона не зможе займатися діяльністю, пов'язаною з наймом робітників.
Чоловік, який допомагав їй позбавитися тіла, заплатив штарф у розмірі 1900 доларів.
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