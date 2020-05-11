Росія б’є рекорди за кількістю хворих на Covid-19

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Тепер РФ знаходиться у топ-3 країн за кількістю хворих на Covid-19.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 травня, стало відомо, що загальна кількість смертей у світі від Covid-19 становить уже 284198 осіб. Всього кількість хворих становить 4 201 742 людини.
Кількість інфікованих у Росії рекордно зросла до 221 344 людей. Так, РФ обігнала Велику Британію та Італію, де 219183 та 219070 випадків інфікування відповідно.
Так, Росія тепер на 3 сходинці за кількістю хворих. Попереду лише США та Іспанія з 1367963 та 264 663 хворими.
До слова, кількість летальних випадків від коронавірусу в РФ - 2009.
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