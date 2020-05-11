В анексованому Криму підняли у небо портрети Жукова та Сталіна

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Новий тиждень в анексованому Криму розпочався з акції. У небо запустили повітряні кулі з портретами Йосипа Сталіна та Георгія Жукова.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, в анексованому Криму підняли у небо 40-метрові портрети Йосипа Сталіна і маршала Георгія Жукова. Для цього було задіяно повітряні кулі.
Зокрема, Сталіна можна було побачити в районі Білої скелі під Білогірськом, а Жукова – у небі над Феодосією.
«Федерація повітроплавців Криму спільно з Федерацією боксу Республіки вирішили таким чином вшанувати пам'ять командувачів і приурочили цю незвичайну акцію до 75-річчя Великої Перемоги», - відзначили ЗМІ.
Окупанти Криму хотіли провести акцію 9 травня, однак погодні умови завадили це зробити. Тому акція відбулась 11 травня.
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