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Іран випадково знищив дружній корабель

Аня Мартинюк 11 травня 2020, 14:18
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Іран випадково знищив дружній корабель

Під час військових навчань ракета поцілила по судні Konarak. Не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 травня, стало відомо, що іранські військові випадково поцілили ракетою по дружньому судну. Відомо, що іранський військовий корабель Jamaran під час навчань в затоці Омана випустив ракету по іншому судну Konarak.

«Інцидент стався в периметрі південного іранського порту Бандар-е-ЯСК в затоці Омана під час навчань військово-морського флоту Ірану в неділю вдень», - заявили іранські ЗМІ.

На жаль, не обійшлось без жертв. 19 моряків загинули та 15 отримали травми.

 

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