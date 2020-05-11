Коронавірусне безробіття – У США спробують підтримати людей

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Палата представників США вирішила підтримати американців, які залишилися без роботи. Однак у Білому домі наполягають, що з цим варто почекати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 травня, стало відомо, що Білий дім розпочав неофіційні переговори з республіканцями та демократами в Конгресі про те, щоб включити до чергового раунду законодавства про боротьбу з наслідками коронавірусу підтримку людям, які втратили роботу. Очікується, що ще більше людей залишаться без роботи у найближчі місяці.
Чиновники в адміністрації президента Дональда Трампа, в тому числі міністр фінансів Стівен Мнучін та економічний радник Білого дому Ларрі Кудлоу, заявили, що вони ведуть дискусії з законодавцями з питань, включаючи про потенційну допомогу державам, фінанси яких були спустошені пандемією.
Інший економічний радник Білого дому Кевін Хассетт заявив, що майбутнє законодавство може включати продовольчу допомогу, щоб допомогти американцям, які борються з голодом на тлі втрат робочих місць.
Тим не менше, поки демократи, які контролюють Палату представників, збираються оприлюднити нове законодавство вже на цьому тижні, Білий дім заявив, що не поспішає приймати ще один законопроект про допомогу своїм людям.
Нагадаємо, з початку березня Конгрес прийняв законопроекти, що виділяють 3 трильйони доларів США для боротьби з пандемією. Гроші платників податків підуть для фізичних осіб та компаній для притуплення економічного впливу. Рівень безробіття у США досяг до 14,7 відсотка у квітні.
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