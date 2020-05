Президент Танзанії викрив ВООЗ у підлій брехні щодо коронавірусу

Джон Магуфулі вирішив перевірити, чи справді в лабораторіях під керівництвом ВООЗ перевіряють зразки на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Президент Танзанії Джон Магуфулі призупинив роботу національної лабораторії, де перевіряли зразки на коронавірус, Так, він відправив зразки крові кози, проби фруктів та навіть проби машинного масла.

Лабораторії навмисно не були поінформовані про походження зразків. Отже, коли зразки кози та папайї показали позитивний результат, тобто наявність коронавірусу, президент Танзанії сказав, що це означатиме, що частина тих людей, які пройшли тест на коронавірус, насправді, можливо, не були заражені.

Джон Магуфулі прийняв рішення вигнати з країни представників ВООЗ. В організації ще не прокоментували скандал.

The president of Tanzania didn't trust the World Health Organization, so he had fake test samples sent to labs. He took samples from papaya fruits, sheep, goats, and other things. They all came back positive for corona virus. pic.twitter.com/Sqbn3aeW9Q