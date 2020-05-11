У Дніпрі гонщик на Mitsubishi зніс зі свого шляху BMW

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Горе-водій на Mitsubishi тікав від правоохоронців. На жаль, через його непокору працівникам поліції постраждав водій BMW, який опинився у нього на шляху.
Новину передає «Преса України».
У центрі міста Дніпро сталась ДТП. 10 травня ввечері автомобіль Mitsubishi вирішив утекти від поліцейських. Рухаючись на великій швидкості водій втратив управління та на перехресті вулиць Фабра і Старокозацький вилетів на зустрічну смугу.
На шляху Mitsubishi був автомобіль BMW, який стояв на світлофорі та чекав на зелене світло. Зіткнення було такої сили, що автомобіль Mitsubishi перекинувся.
В результаті автопригоди постраждали водії двох транспортних засобів. Їх з травмами забрала швидка допомога.
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