COVID-19 в Україні – Понад три тисячі пацієнтів одужали

Аня Мартинюк 11 травня 2020, 12:16

За даними МОЗ, кількість людей з коронавірусом в Україні зросла ще на 408 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість виявлених хворих на COVID-19 зросла на 416 осіб. Загальна кількість хворих становить 15648 осіб. З них 408 пацієнтів померли та 3288 одужало.

«Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 553 випадки;

Волинська область — 482 випадки;

Дніпропетровська область — 731 випадок;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 523 випадки;

Закарпатська область — 730 випадків;

Запорізька область — 329 випадків;

Івано-Франківська область — 1126 випадків;

Кіровоградська область — 420 випадків;

м. Київ — 1871 випадок;

Київська область — 1000 випадків;

Львівська область — 798 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 223 випадки;

Одеська область — 646 випадків;

Полтавська область — 247 випадків;

Рівненська область — 978 випадків;

Сумська область — 154 випадки;

Тернопільська область — 1018 випадків;

Харківська область — 595 випадків;

Херсонська область — 161 випадок;

Хмельницька область — 178 випадків;

Чернівецька область — 2324 випадки;

Черкаська область — 342 випадки;

Чернігівська область — 77 випадків», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні послаблено карантинні заходи. Людям дозволили відвідувати парки, ресторани, перукарні, непродовольчі магазини. До слова, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що заборона відвідувати парки мала мету налякати людей, щоб вони ізолювалися вдома.