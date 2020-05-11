У Великій Британії «завмерли» тисячі непроданих автомобілів

Аня Мартинюк 11 травня 2020, 11:40

Продажі автомобілів впали до найнижчого рівня з кінця Другої світової війни.

Новину передає «Преса України».

За даними британських ЗМІ, у порту Шернесс, Велика Британія, стоять тисячі непроданих автомобілів. Як відомо, продажам завадила пандемія коронавірусу. Також зазначається, що попит на транспортні засоби наразі найнижчий з 1946 року.

Так, продажі автомобілів у Великій Британії впали на цілих 97%. Відповідну інформацію надало Товариство виробників та торговців автотранспортом (SMMT).

«Минулого місяця було зареєстровано лише 4 211 нових автомобілів, що на 156 743 менше, ніж у квітні 2019 року. Економічна криза є згубною, але не несподіваною», - йдеться у повідомленні.

Багато автосалонів по всій країні закриті, але деякі поставки нових транспортних засобів все ще відбуваються. Товариство виробників та торговців автотранспортом прогнозує, що протягом усього 2020 року буде зареєстровано близько 1,68 мільйона нових автомобілів, що на 27% менше порівняно з минулим роком.