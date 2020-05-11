Перша чесна заява влади – Карантин в Україні ввели, щоб сіяти страх та паніку

Аня Мартинюк 11 травня 2020, 11:04

Світлана Крюкова розкритикувала дії влади під час карантину, які, як підтвердив сам головний санітарний лікар України, мали на меті залякувати людей.

Новину передає «Преса України».

Українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова відреагувала на останню заяву головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

«Головний санітарний лікар Ляшко зробив ключове за два місяці заяву про суть карантину. Він сказав, що парки закривали від людей, щоб створити страх і паніку в суспільстві. І це - перша чесна заява влади», - зазначила Крюкова у соцмережі.

За її словами, коли в’їзд до Києва перекроювали та міряли температуру автомобілістам, цілі переслідувались ті ж самі.

«Коли виривали могили і показували по телевізору братські могили померлих від грипу, теж наганяли страх. Вони цілеспрямовано і методично сіяли паніку. Весь цей час нас лякали і залякували, примушуючи підкорятися їх правилам. І ми лякалися, залякувалися, ми ховалися по домівках. А страх це вища форма приниження, психологічна страта геополітичного масштабу, яка матиме серйозні психологічні наслідки для тих нації, чиї лідери зіграли в цю гру», - зазначила Крюкова.

Вона особливо підкреслила, що попри це в Україні та світі залишилися люди, які не піддалися паніці та страху.

«На цих людях тримається світ. На заході вже створюються слідчі комісії з метою дізнатися, хто і навіщо залякував їх громадян. Я сподіваюся, що у нас також є парламент, є опозиція, яка знайде в собі сміливість створити слідчу комісію у Верховній Раді і знайти відповіді на два важливих питання», - додала вона.

Крюкова зажадала дізнатись, скільки і хто заробив на пандемії, та наскільки були ефективні зусилля влади в боротьбі з коронавірусом.