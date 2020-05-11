Чорногорія покличе до себе туристів у липні

Аня Мартинюк 11 травня 2020, 10:28

Прем'єр-міністр Чорногорії попередив, що під час туристичного сезону 2020 доведеться дотримуватися певних правил.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив, що цього річ курортному сезону бути. Й стартує він з 1 липня. Про це також повідомили в Національній туристичній організації Чорногорії.

Як зазначається, туристів прийматимуть при дотриманні протоколів та заходів, які запропонували органи охорони здоров'я для готелів, закладів громадського харчування, пляжів і приватних пансіонів. Мова йде про дотримання дистанції та зменшення кількості відпочивальників на пляжах.

За словами Марковича, країна очікує в першу чергу на гостів з Сербії та Боснії. Варто зазначити, що у Чорногорії декілька днів поспіль не фіксують нових випадків інфікування на коронавірус. Всього в країні виявили 324 людей з COVID-19. З них 9 летальних випадків.