Чорногорія покличе до себе туристів у липні

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Прем'єр-міністр Чорногорії попередив, що під час туристичного сезону 2020 доведеться дотримуватися певних правил.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив, що цього річ курортному сезону бути. Й стартує він з 1 липня. Про це також повідомили в Національній туристичній організації Чорногорії.
Як зазначається, туристів прийматимуть при дотриманні протоколів та заходів, які запропонували органи охорони здоров'я для готелів, закладів громадського харчування, пляжів і приватних пансіонів. Мова йде про дотримання дистанції та зменшення кількості відпочивальників на пляжах.
За словами Марковича, країна очікує в першу чергу на гостів з Сербії та Боснії. Варто зазначити, що у Чорногорії декілька днів поспіль не фіксують нових випадків інфікування на коронавірус. Всього в країні виявили 324 людей з COVID-19. З них 9 летальних випадків.
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