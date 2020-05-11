Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги
  • Брехуни і мародери – Крюкова представила реальну картину з гуманітарною допомогою Зеленського
  • В МОЗ оновили статистику щодо поширення коронавірусу

Клімкін заявив, що РФ не має права відзначати День Перемоги

Аня Мартинюк 11 травня 2020, 09:50
Версія для друку
Клімкін заявив, що РФ не має права відзначати День Перемоги

Колишній дипломат пояснив, що Москва керується іншими принципами, ніж Європа та Україна.

Новину передає «Преса України».

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін зробив гучну заяву. За його словами, Росія не має права відзначає День Перемоги над нацизмом. Відповідна заява прозвучала в ефірі Еспресо.TV .

Колишній дипломат наголосив, що історичний підхід Європи і України по відношенню до Другої світової війни заснований на принципі «ніколи знову». Росія ж, за його словами, використовує цей день для того щоб мобілізувати і розкручувати на нові війни.

Клімкін також порадив українцям бути пильними, щоб не піддаватися на історичні провокації з боку Кремля.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції