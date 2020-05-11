Клімкін заявив, що РФ не має права відзначати День Перемоги

Аня Мартинюк 11 травня 2020, 09:50

Колишній дипломат пояснив, що Москва керується іншими принципами, ніж Європа та Україна.

Новину передає «Преса України».

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін зробив гучну заяву. За його словами, Росія не має права відзначає День Перемоги над нацизмом. Відповідна заява прозвучала в ефірі Еспресо.TV .

Колишній дипломат наголосив, що історичний підхід Європи і України по відношенню до Другої світової війни заснований на принципі «ніколи знову». Росія ж, за його словами, використовує цей день для того щоб мобілізувати і розкручувати на нові війни.

Клімкін також порадив українцям бути пильними, щоб не піддаватися на історичні провокації з боку Кремля.