47-річний Олег Ляшко вдруге стане батьком

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Колишній депутат ВРУ розповів про майбутнє поповнення у сім’ї у День матері.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 10 травня, політик Олег Ляшко представив на свої сторінці у соцмережі фото дружини Росіти. На знімку видно, що жінка вагітна. Поруч з нею позували домашні улюбленці.
«Любіть своїх мам!» - так підписав знімок Ляшко з нагоди Дня матері.
Варто зазначити, що раніше Олег Ляшко натякав на те, що скоро стане батьком, демонструючи фото, на якому тримає повзунки блакитного кольору.
Нагадаємо, Олег та Росіта пробули в неофіційному шлюбі більше 20 років. Стосунки були зареєстровані 2 червня 2018 року. До слова, пара виховує дорослу доньку Владиславу Горбенко.
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