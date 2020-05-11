47-річний Олег Ляшко вдруге стане батьком

Аня Мартинюк 11 травня 2020, 09:15

Колишній депутат ВРУ розповів про майбутнє поповнення у сім’ї у День матері.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 10 травня, політик Олег Ляшко представив на свої сторінці у соцмережі фото дружини Росіти. На знімку видно, що жінка вагітна. Поруч з нею позували домашні улюбленці.

«Любіть своїх мам!» - так підписав знімок Ляшко з нагоди Дня матері.

Варто зазначити, що раніше Олег Ляшко натякав на те, що скоро стане батьком, демонструючи фото, на якому тримає повзунки блакитного кольору.

Нагадаємо, Олег та Росіта пробули в неофіційному шлюбі більше 20 років. Стосунки були зареєстровані 2 червня 2018 року. До слова, пара виховує дорослу доньку Владиславу Горбенко.