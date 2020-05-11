Українка з круїзного лайнера Regal Princess вчинила самогубство

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Відомо, що жінка не змогла повернутися на батьківщину, була засмучена й стрибнула за борт судна.
Новину передає «Преса України».
За даними видання CruiseLawNews, 10 травня громадянка України, яка була членом екіпажу круїзного лайнера Regal Princess, вчинила самогубство. Вона стрибнула за борт круїзного лайнера.
Як зазначається, причиною такого ходу подій стало скасування її рейсу додому. Рятувальна шлюпка знайшла її тіло досить швидко. Встановлено, що українка отримала серйозну травму шийних хребців. Члени екіпажу лайнера зазначили, що дівчина працювала офіціанткою, вона була засмучена та постійно плакала.
Як відомо, Regal Princess знаходиться в порту Роттердам. Компанія-власник судна Princess Cruises раніше організувала відправку українців на батьківщину. Приблизно 150 українських членів екіпажу були доставлені в Україну. Загибла дівчина мала увійти до другої групи, яка складалась з приблизно 120 українських членів екіпажу. Авіарейс мав відбутись 12 травня, однак з незрозумілих причин його скасували.
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