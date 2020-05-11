Звільнити журналіста-мільйонера – Дубінський вирішив довести справу з Лещенком до кінця

Аня Мартинюк 11 травня 2020, 08:06

Депутат ВРУ Олександр Дубінський знову вимагатиме звільнення Сергія Лещенка з посади члена наглядової ради «Укрзалізниці».

Новину передає «Преса України».

Депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив у соцмережі, що має намір добитися звільнення члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенко.

«13.05, під час позачергового засідання Парламенту, запропоную колегам підписати звернення до Шмигаля з вимогою звільнити марну істоту на прізвище Лещенко з наглядової ради УЗ. Вимагайте у свого депутата підписати», - написав він.

Нагадаємо, раніше Олександр Дубінський уже звертався до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з закликом анулювати повноваження Лещенка. Нардеп нагадав, що Лещенко має освіту журналіста, а його трудова діяльність не мала відношення до залізничної галузі. До того ж Лещенко трудиться як ФОП.

«Тобто, до складу наглядової ради як органу управління стратегічно важливого для держави і для людей підприємства, одним із завдань якого є розробка стратегії розвитку відповідної галузі, фінансового плану, спрямованого на задоволення потреб держави входить особа, яка не має ані навиків, ані досвіду досвіду роботи, ані професійних знань у відповідній галузі, що є прямим порушенням вимог, визначених законодавством України», - заявляв Дубінський.

До слова, раніше стало відомо, що Сергій Лещенко на посаді заробляє до півмільйона гривень щомісяця.