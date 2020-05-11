Авіакомпанії почали відновлювати рейси в Україну

Аня Мартинюк 11 травня 2020, 07:29

Стало відомо, куди зможуть подорожувати українці на тлі пом’якшення карантинних заходів.

Новину передає «Преса України».

Одразу три міжнародні авіаперевізники вирішили відновити рейси в Україну з кінця травня – на початку червня. Мова йде про Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa.

Зокрема, чеський авіаперевізник Czech Airlines відновить польоти з 24 травня. Українці матимуть можливість подорожувати в Прагу.

«Вже з 24.05.2020: Київ – 7 рейсів на тиждень, з 25.05.2020 Одеса – 3 рейси на тиждень», - йдеться у повідомленні.

Угорська авіакомпанія Wizz Аir дозволила бронювати квитки з 23 травня, однак польоти відновляться з червня. Німецький авіаперевізник Lufthansa частково відновлює перевезення з України з 1 червня. Українці зможуть відправитись з Києва до Берліна.