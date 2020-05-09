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Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги

Аня Мартинюк 09 травня 2020, 14:59
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Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги

Президент України наголосив, що ніхто не може приписувати перемогу лише собі, заявляючи, що її можна було досягти без українців. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 травня, у День перемоги президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він представив у соцмережі відео, на якому нагадує, що 75 років тому було здобуто перемогу над нацизмом.

«Знадобилося ще 46 років, щоб ми здобули незалежну Українську державу. І сьогодні вже шостий рік поспіль ми її захищаємо. Понад сім мільйонів українців у складі Антигітлерівської коаліції протидіяли нацизму як на рідній землі, так і на різних континентах планети. Без сумніву, людський подвиг не має паспорта. Але внесок українців у перемогу над нацизмом – величезний», - наголосив він.

Зеленський також зауважив, що сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу. Зокрема, заявляти, що її можна було досягти без українців.

Президент також згадав про війну на Донбасі та анексію Криму, виразивши надію, що в Україні настане мир.

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