В Криму 189 людей з COVID-19

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Сергій Аксьонов навів нові статистичні дані щодо поширення коронавірусу в анексованому Криму.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, в анексованому Криму станом на 9 травня 189 людей з COVID-19. Хворих побільшало на 12 осіб. Також відомо про один летальний випадок.
Деталі навів так званий голова Криму Сергій Аксьонов.
«За минулу добу на території Республіки Крим підтверджено 12 нових випадків коронавірусної інфекції. Всі вони виявлені активно. Двоє хворих виявлені при лабораторному моніторингу прибули з неблагополучних країн, 10 - при обстеженні контактних по раніше зареєстрованим вогнищах», - розповів він.
Аксьонов також закликав кримчан залишатися у домівках. До слова, 57 пацієнтам у Криму вдалось одужати.
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