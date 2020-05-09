В Антарктиді українець вкоротив собі віку

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Мова йде про учасника 25-ї Української антарктичної експедиції Василя Омеляновича.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 травня, у прес-службі Національного антарктичного наукового центру повідомили про інцидент, який трапився днем раніше в Антарктиді. Тут на станції «Академік Вернадський» покінчив з життям Василь Омелянович, родом з Житомирщини.
Українцю було всього 35 років. Він працював на станції кухарем.
«Надзвичайно скромна людина, спеціаліст своєї справи, надійний товариш і романтик – таким ми будемо пам’ятати Василя. Світла тобі пам'ять, Василю! Глибокі співчуття родині та друзям…», - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, причиною такого вчинку стали особисті проблеми. Обставини трагедії встановлюються. Наразі вирішується питання про перевезення тіла в Україну.
13:22: Автопробіг Шарія у День перемоги – Відбулась атака активістів
12:42: Українського письменника насторожило повідомлення Білого дому про перемогу над нацистами
12:12: 18 гривень за літр – Експерти дали прогноз щодо цін на бензин в Україні
09:16: У Сінгапурі роботизований пес почав виховувати відвідувачів парку
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