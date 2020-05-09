В Антарктиді українець вкоротив собі віку

Аня Мартинюк 09 травня 2020, 13:56

Мова йде про учасника 25-ї Української антарктичної експедиції Василя Омеляновича.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 травня, у прес-службі Національного антарктичного наукового центру повідомили про інцидент, який трапився днем раніше в Антарктиді. Тут на станції «Академік Вернадський» покінчив з життям Василь Омелянович, родом з Житомирщини.

Українцю було всього 35 років. Він працював на станції кухарем.

«Надзвичайно скромна людина, спеціаліст своєї справи, надійний товариш і романтик – таким ми будемо пам’ятати Василя. Світла тобі пам'ять, Василю! Глибокі співчуття родині та друзям…», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, причиною такого вчинку стали особисті проблеми. Обставини трагедії встановлюються. Наразі вирішується питання про перевезення тіла в Україну.